Будинку, що обвалився в Одесі, було 200 років

Будинок №15 на вулиці Відрадній, навпроти Одеського театру музичної комедії, що зруйнувався вчора, перебував у аварійному стані й міг обвалитися через втрату міцності будівельного каменя-черепашника, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Управління МНС України в Одеській області.

«У цієї будівлі просто закінчився термін придатності, який не перевищує 200 років, - зазначила керівник прес-служби облМНС Майя Гінько. – З цієї причини мешканців виселили кілька років тому, як з інших старих будівель із черепашника в історичній частині Одеси, які поступово руйнуються».

Проте в будинку, що зруйнувався, викупленому, очевидно, під нову забудову, аж до обвалення функціонував офіс однієї з фірм. І директор саме прибула до будівлі на «Peugeot-206», піднялася на другий поверх, щоб переглянути електронну пошту, коли почувся тріск фасадної стіни й згасло світло. Оскільки сходи вціліли – жінка встигла залишити офіс живою й неушкодженою

Після НП співробітники МНС, представники «Одесаобленерго», газової та водопостачальної служб відключили функціонуючу в будівлі трансформаторну підстанцію, перекрили подачу газу й води.

Найближчим часом, коли рятувальники закінчать розбирання завалів, фахівці МНС обіцяють оприлюднити остаточний висновок із приводу причин обвалення будівлі, де раніше функціонували майстерні Українського товариства сліпих, які видавали аудіокниги для слабозрячих.

Очікують офіційних висновків також жителі сусідніх будинків, які не виключають, що обвалення будинку могли спровокувати якісь особи, причетні до викупу будівлі й прилеглої території під нове будівництво.

Як повідомляв УНІАН, будинок №15 на Відрадній обрушився сьогодні близько 13.00, уламками стін серйозно пошкоджено легковий автомобіль Peugeot-206, припаркований поряд із будівлею, що обрушилася. Обставини й причини НП з`ясовують фахівці, побував на місці події також віце-мер Одеси Анатолій Орловський.