У Запоріжжі горів склад легкозаймистих речовин

У Запоріжжі дві години ліквідовували пожежу на складі легкозаймистих речовин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного теруправління МНС у Запорізькій області, пожежа сталася вчора ввечері.

«Площа пожежі становила 100 кв. м у підвальному приміщенні й близько 400 кв. м на відкритій території складу. На складі горіли гумові колеса, лаки, бітум та інші легкозаймисті речовини. У складському підвалі також знаходилися 8 балонів: 5 із ацетиленом і 3 із пропан-бутановою сумішшю», - повідомили в прес-службі.

У зв`язку з підвищеним рівнем небезпеки пожежі на місце пригоди терміново виїхали 9 одиниць техніки і 50 рятувальників МНС, яким через високу задимленість довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі.

«Протягом півгодини пожежу було локалізовано. Близько двох годин пожежники проводили проливання й розбір конструкцій», - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих внаслідок пожежі, за даними МНС, немає.

Проводиться розслідування обставин і причин пригоди.