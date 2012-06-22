На Волині блискавка влучила в маківку церкви

22 червня о 05:45 в селі Домашів Ківерцівського району Волинської області сталася пожежа у церкві Апостолів Петра і Павла.

Як повідомляє прес-служба МНС України, займання виникло в маківці храму. До гасіння було залучено чергову варту державної пожежної рятувальної частини №6 м. Ківерці, місцеву пожежну охорону сіл Цумань та Журавичі.

Першочерговим завданням бійців МНС було не допустити розповсюдження вогню на всю будівлю. За 17 хвилин пожежа була локалізована, а за годину - повністю ліквідована. Вогонь пошкодив 25 кв м дерев’яного куполу.

Завдяки оперативності працівників МНС, церкву, яка збудована у 2008 році, вдалося врятувати від знищення вогнем.

Причина пожежі – грозовий розряд. Загиблих та травмованих немає.

На місці пожежі працювала оперативна група територіального управління МНС та Держтехногенбезпеки.