При прочищенні колектора стався викид газу: постраждали люди

У Запорізькій області при прочищенні колектора співробітниками водоканалу стався викид газу. Двоє людей госпіталізовано з опіками.

Інформацію про пригоду УНІАН офіційно підтвердили в теруправлінні Держгірпромнагляду в Запорізькій області.

«Дійсно, 20 червня стався груповий нещасний випадок із працівниками Василівського підрозділу комунального підприємства «Облводоканал». При виконанні робіт із ремонту каналізаційного колектора стався викид газу, внаслідок чого слюсар-ремонтник підприємства 1958 р.н. і газозварник 1950 р.н. отримали опіки різного ступеня тяжкості, з якими госпіталізовані до Василівської центральної районної лікарні», - йдеться в повідомленні.

Для встановлення обставин і причин пригоди теруправлінням Держгірпромнагляду створено спецкомісію.