Рівненщина: через сильні зливи знеструмлено 10 населених пунктів

Сильні зливи та грозові дощі, що пройшли на Рівненщині пізно увечері 21 червня знеструмили десятки населених пунктів переважно у північних районах області, де також виникло п’ять пожеж.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС України в області, найбільш постраждалими виявилися населені пункти у Зарічненському, Володимирецькому, Дубровицькому, де, зокрема, знеструмлено 6 ЛЕП-10кВ (три з них - частково) та 18 населених пунктів.

Зокрема, у с. Підлісне Дубровицького району в одному із приватних господарств вогнем знищено господарчу будівлю, три тонни сіна та порося. Причина - попадання розряду блискавки. А в с. Кам’яне-Случанське, що у Сарненському районі, в одному із приватних господарств вогнем знищено покриття господарчої будівлі та пошкоджено речі домашнього вжитку. У смт Зарічне, в одному із приватних господарств вогнем знищено покриття господарчої будівлі та 200 кг сіна.

Нині відновлювальні роботи у постраждалих районах проводять бригади ПАТ «Рівнеобленерго».