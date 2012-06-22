У Житомирі провели акцію «За охорону сім'ї та дітей»

Активісти тернопільських релігійних громадських організацій сьогодні в рамках всеукраїнської акції пішим ходом пройшли вулицями Житомира та провели флеш-моб біля облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зранку вийшли від ТРЦ «Глобал» і попрямували вулицею Київською у центр міста. Після цього вони вишикувалися напроти будівлі Житомирської обласної держадміністрації біля пам`ятника С.П. Корольову.

Там активісти провели флеш-моб, що символізував боротьбу за охорону сімей та родин в Україні. З одного боку у три ряди вишикувалися монашки, з інших - активісти організації «Покрова Богородиці» з плакатами. У центрі флеш-мобу ходила «смерть з косою», на грудях у якої висів напис «гендер».

Учасники наголошували, що вони протестують проти введення в Україні ювенальної юстиції та проти прийняття проекту закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Тернопільські активісти також закликали протестувати і не підтримувати одностатеві шлюби, а тим більше боротися проти того, щоб у такі сім`ї віддавали дітей.

Тернопільська громадська організація «Покрова Богородиці» відома резонансними акціями протесту проти одностатевих шлюбів.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Законопроектом визначається, що законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації. Ним передбачено, що будь-які форми дискримінації окремих осіб чи груп осіб за їхніми певними ознаками з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, а також юридичних і фізичних осіб забороняються.