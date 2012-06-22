Фісталь: ми стежимо за станом дівчини з 70% опіків тіла

Донецький опіковий центр спільно з луганськими фахівцями стежитиме за станом 23-річної дівчини із Сєверодонецька Луганської області, яку намагався спалити її колишній чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Донецького опікового центру Еміль Фісталь.

За його словами, 21 червня розглядалася можливість транспортування дівчини з реанімації Луганської обласної клінічної лікарні в Донецьк.

«Учора ми направили свого фахівця для обстеження пацієнтки і консультації з луганськими лікарями. Була така задумка перевести її до нас. Але після огляду виявилось, що дівчина не в транспортабельному стані. Три дні вона лежала в лікарні в Лисичанську і тільки потім її перевезли в Луганськ. Вона зараз у комі на штучній вентиляції легенів. Обстеження ще проведене не повністю, не з`ясована причина, чому вона в комі, чи то від опіків, чи то від того, що її били залізною трубою по голові», - сказав Е.Фісталь.

Також він зазначив, що луганські лікарі спільно з донецькими колегами склали план заходів з порятунку життя дівчини.

За словами Е.Фісталя, якщо з`явиться можливість, дівчину обов`язково перевезуть у Донецьк, але якщо такої можливості не буде через її стан, донецькі і луганські лікарі її продовжать лікувати на місці.

Як повідомляв УНІАН, у Сєверодонецьку 16 червня на березі річки Сіверський Донець чоловік 1976 р.н., облив бензином і підпалив дівчину 1989 р.н. і її матір 1971 р.н.

Дівчина знаходиться в Луганській обласній клінічній лікарні з більш ніж 70% опіків тіла, а її мати з 50% опіків тіла.

Підозрюваний затриманий. Раніше чоловік і постраждала дівчина були подружжям. Утім після розлучення чоловік не залишав її в спокої, погрожував і переслідував.

Порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 Кримінального кодексу України.