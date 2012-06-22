На Київщині 13-річна та 9-річна сестрички отруїлися грибами

У Броварах Київської області через отруєння грибами 13-річна дівчинка померла, її 9-річна сестра перебуває у вкрай важкому стані.

Як повідомили УНІАН у Броварському міськвдділі ГУМВС України у Київській області, з’ясувалося, що 29-річна жінка разом із співмешканцем у лісосмузі одного із сіл Броварського району назбирали грибів і приготували їх на вечерю для всієї родини. Наступного дня, дітей у вкрай важкому стані було госпіталізовано.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинила тяжкі наслідки).