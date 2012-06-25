Хатній собака роздер обличчя 6-річній дівчинці

На Тернопільщині собака покусав обличчя 6-річній дитині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України. Інцидент стався у місті Кременці. За даними рятувальників, на дитину напав домашній собака. Потерпілу дівчинку одразу доправили до районної лікарні, де медики встановили діагноз «покусані рани обличчя».