Хатній собака роздер обличчя 6-річній дівчинці
08:40, 25 червня 2012Новини регіонів
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На Тернопільщині
На Тернопільщині собака покусав обличчя 6-річній дитині.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України. Інцидент стався у місті Кременці. За даними рятувальників, на дитину напав домашній собака. Потерпілу дівчинку одразу доправили до районної лікарні, де медики встановили діагноз «покусані рани обличчя».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
Інцидент стався у місті Кременці. За даними рятувальників, на дитину напав домашній собака.
Потерпілу дівчинку одразу доправили до районної лікарні, де медики встановили діагноз «покусані рани обличчя».
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