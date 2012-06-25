Дерево впало на маршрутку: постраждали пасажири

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій.

За їх даними, 23 червня диспетчером Широківського райвідділу УМНС в області була отримана інформація, що внаслідок негоди (сильний вітер, гроза) впали 3 дерева, одне з яких - на маршрутне таксі, яке рухалось за маршрутом АС «Інгулець - пл. Визволення м. Кривий Ріг» через смт. Широке.

В результаті події постраждали 9 осіб, з яких 6 було госпіталізовано, інші від госпіталізації відмовилися.