В Одеському цирку з-під куполу зірвалася повітряна гімнастка

Причину травмування артистки російського театру-цирку «Кракатук», яка зірвалася у суботу з-під куполу на манеж Одеського цирку, встановить спеціальна комісія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор цирку Олексій Купін.

За його словами, зараз повітряній гімнастці Анастасії Улановій, яка впала при виконанні складного трюка приблизно з 6-метрової висоти, надають допомогу медики Одеської міськлікарні №11.

Водночас, А Купін спростував чутки, що повітряна гімнастка зламала хребет, і додав, що російська трупа продовжує гастролі в Одеському цирку.

У травматологічному відділенні лікарні уточнили, що у пацієнтки діагностовано переломи гомілковостопних суглобів ніг і удар хребта. Стан потерпілої стабільний.

Як повідомляв УНІАН, попередня трагедія в Одеському цирку сталася 9 років тому – 4 грудня 2003 року. Тигр Шерхан під час репетиції несподівано напав на дресирувальницю і перегриз їй сонну артерію, внаслідок чого дівчина померла на місці.