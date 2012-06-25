На Хрещатику біля фан-зони упав з дерева уболівальник

Біля столичної фан-зони на Хрещатику з дерева впав уболівальник, який вирішив постежити "зі сторони" за футбольним матчем "Італія – Англія".

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, інцидент стався вчора близько 19.00.

"20-річний житель Полтавської області, заліз на липу біля фан-зони. Стюарти і міліція декілька хвилин намагалися умовити його злізти добровільно. Коли це не допомогло, вони намагалися зняти його з дерева, внаслідок чого молодий чоловік зламав гілку, на якій сидів, і впав", - сказали в главку міліції, зазначивши при цьому, що правопорушник тілесних ушкоджень не отримав і був доставлений у територіальне відділення міліції №4 для складання адміністративного протоколу.

Також у міліції зазначили, що працівники зеленбуду можуть пред`явити порушнику відшкодування збитків за зламане дерево.