Прикарпаття: судмедексперти вилучали у трупів органи

На Прикарпатті затримано працівників обласного бюро судово-медичної експертизи, яких підозрюють у незаконному вилученні органів у донорів-трупів.

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу стосовно п’ятьох працівників обласного бюро судово-медичної експертизи, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 статті 143 Кримінального кодексу України (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинене за попередньою змовою осіб).

У даному разі задокументовано факти протиправних дій при вилученні анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у трупів-донорів.

Чотирьох фігурантів кримінальної справи затримано в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання щодо них міри запобіжного заходу. Згідно з санкціями ч.5 статті 143 Кримінального кодексу України, за подібні діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на строк до трьох років.