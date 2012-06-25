На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє осіб
12:12, 25 червня 2012Новини регіонів
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Мати з сином...
У Чернігівській області під час пожежі загинули мати з сином.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, пожежа сталася у с. Рудка Чернігівського району вночі у приватному житловому будинку.
Попередньо причиною пожежі рятувальники називають необережність під час паління.
На місці пожежі виявлено тіла жінки 1926 року народження та її сина 1965 року народження.
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