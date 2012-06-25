На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє осіб

У Чернігівській області під час пожежі загинули мати з сином.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, пожежа сталася у с. Рудка Чернігівського району вночі у приватному житловому будинку.

Попередньо причиною пожежі рятувальники називають необережність під час паління.

На місці пожежі виявлено тіла жінки 1926 року народження та її сина 1965 року народження.