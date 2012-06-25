У водоймах Харківщини за вихідні потонули п’ятеро осіб
14:50, 25 червня 2012Новини регіонів
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З власної необережності
У водоймах Харківщини впродовж минулих вихідних потонули п’ятеро осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, 23 червня трапилися 2 нещасних випадки у Балаклійському та Первомайському районах, 24 червня - у Красноградському, Лозівському та Печенізькому районах.
Всього впродовж минулого тижня в Харківській області у водоймах загинули 10 осіб.
Зазначається, що всі трагічні випадки сталися з власної необережності громадян під час купання.
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