У водоймах Харківщини за вихідні потонули п’ятеро осіб

У водоймах Харківщини впродовж минулих вихідних потонули п’ятеро осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, 23 червня трапилися 2 нещасних випадки у Балаклійському та Первомайському районах, 24 червня - у Красноградському, Лозівському та Печенізькому районах.

Всього впродовж минулого тижня в Харківській області у водоймах загинули 10 осіб.

Зазначається, що всі трагічні випадки сталися з власної необережності громадян під час купання.