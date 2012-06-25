СЕС не рекомендує купатися на пляжі «Стрілка» в Миколаєві

СЕС не рекомендує купатися на одному з двох офіційних міських пляжів Миколаєва під назвою «Стрілка», оскільки забруднення води там у 400 разів перевищує норму.

Про це УНІАН повідомив головний лікар Миколаївської міської СЕС Василь Ганусовський.

За його словами, вміст у воді лактозопозитивної кишкової палички на «Стрілці» сягає 2 млн одиниць на один літр води при допустимій нормі в 5 тисяч одиниць.

«Це звичайна картина на пляжах, яку ми спостерігаємо протягом останніх 20 років. Пляж не закритий. Проте ми рекомендуємо населенню не купатися. Розпорядження про це підписав головний лікар Центральної районної СЕС. Керівник пляжу має донести цю інформацію до відпочиваючих, розмістити оголошення на табличках», - пояснив В.Ганусовський.

За його словами, на другому офіційному міському пляжі - «Чайка», розташованому в Корабельному районі, два тижні тому теж було відмічене істотне перевищення норми: 6 тисяч 200 одиниць лактозопозитивної кишкової палички. Головний лікар Корабельної районної СЕС підписав розпорядження про заборону купання на пляжі. Проте останній відбір води, зроблений 19 червня, показав, що вода відповідає вимогам норми, і купання було дозволене.

«На сьогодні кишкова паличка на пляжі «Чайка» на нормальному рівні, нічого незвичайного ми не спостерігаємо. Становище не вимагає нашого втручання. Але особисто я в такій воді купатися б не став. Або відразу б приймав душ, вийшовши з води. Але люди самі вирішують для себе, купатися чи ні. Принаймні, слід дотримуватися заходів обережності при купанні і прагнути не ковтати воду», - зазначив В.Ганусовський.