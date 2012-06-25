Сьогодні у Києві розпочав роботу безкоштовний флюорограф

Сьогодні на території Європейської села під аркою Дружби народів у Києві розпочав свою роботу безкоштовний флюорограф. Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України" під час акції - з 25 червня по 1 липня (з 10.00 до 22.00) - всі бажаючі можуть отримати безкоштовну консультацію мамолога і фтизіатра.

Консультації проводитимуть у наметі «Разом до здорового Суспільства», яка розташована праворуч за футбольним полем.

Медичні послуги забезпечує Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках свого напрямку «Здоров`я нації».