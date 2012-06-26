Дівчинка перекинула на себе відро палаючого самогону: 90% опіків тіла
08:45, 26 червня 2012Новини регіонів
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У Бердичеві Житомирської області через необережність бабусі однорічна онука отримала 90% опіків тіла.
Як повідомили УНІАН у Бердичівському міському відділі УМВС України у Житомирській області, жінка залишила у відрі на кухні, де в цей час бавилася дитина, самогон, і на кілька хвилин вийшла до кімнати. Дівчинка перекинула відро на себе, самогон загорівся від полум`я газової плити, вогонь перекинувся на дитину. Дівчинку доставили до реанімаційного відділення Житомирського опікового центру.
Як повідомили УНІАН у Бердичівському міському відділі УМВС України у Житомирській області, жінка залишила у відрі на кухні, де в цей час бавилася дитина, самогон, і на кілька хвилин вийшла до кімнати. Дівчинка перекинула відро на себе, самогон загорівся від полум`я газової плити, вогонь перекинувся на дитину.
Дівчинку доставили до реанімаційного відділення Житомирського опікового центру.
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