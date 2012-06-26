На Тернопільщині у ДТП загинула породілля
Їхала на пологи
На Тернопільщині внаслідок ДТП загинула породілля.
Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола Лецкалюк, трагедія сталася сьогодні вночі поблизу села Смиківці Теропільського району. Водій автомобіля ВАЗ-2109 віз в обласний центр свою знайому, в якої розпочалися перейми. Відволікшись на сильний крик жінки, зумовлений переймами, водій допустив зіткнення з мікроавтобусом «Форд Транзит», яким шестеро дорослих і шестеро дітей з Івано-Франківська їхали відпочивати у Крим.
Внаслідок аварії породілля загинула. Водіїв обох транспортних засобів та одну пасажирку було доставлено у лікарню. Невдовзі від отриманих травм 40-річний водій ВАЗу помер у лікарні.
Загалом за добу, за даними обласної ДАІ, на Тернопільщині трапилося 4 ДТП, 3 осіб загинуло, ще 7 травмовано.