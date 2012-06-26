У Харкові під час Євро за меддопомогою звернулися 260 уболівальників

У Харкові під час проведення матчів Євро-2012 за медичною допомогою звернулися 257 уболівальників.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря Шурму.

За його даними, протягом 7-24 червня за меддопомогою на стадіоні «Металіст» звернулися 97 уболівальників, у фан-зоні на площі Свободи – 157, у міжнародному аеропорту «Харків» - 1, на залізничному вокзалі – 2 особи.

І.Шурма зазначив, що 65 уболівальників було госпіталізовано. Серед них громадян Голландії - 12, Австралії - 1, України - 32, Англії - 4, Росії - 5, Данії -1, Німеччини – 5, Грузії – 1, Ізраїлю – 2, Єгипту – 1, Угорщини – 1. Вони госпіталізовані до медичних закладів Харкова.

За словами заступника голови ОДА, за останній тиждень (18-24 червня) медична допомога була надана 28 особам (у фан-зоні – 27, на залізничному вокзалі – 1). 8 осіб було госпіталізовано.