За дитячим табором «Дельфін» залишили право на майно

Вищий господарський суд України визнав незаконним договір оренди комерційної фірми на майно дитячої оздоровчої установи «Дельфін» у бахчисарайському селі Піщане.

Про це повідомила УНІАН прес-служба кримської прокуратури.

Вищий госпсуд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, ухвалені за позовом наглядового відомства Криму до фірми, яка придбала право користування майном. «Суд підтвердив доводи про те, що договір оренди укладено з порушенням процедури узгодження, для діяльності, не пов`язаної з оздоровленням дітей, а тому повинен бути визнаний недійсним. Таким чином, «Дельфін» зберіг свій профіль як дитяча здравниця», - сказано в прес-релізі.

«Дельфін» побудовано наприкінці 1970-х років на березі Каламітської затоки Чорного моря. Два житлові триповерхові корпуси розташовані на території обгородженого парку.

Цього року в таборі оздоровлювалося майже 1,2 тис. дітей, з них більш як 800 є дітьми-сиротами, позбавленими батьківської опіки, дітьми з багатодітних і малозабезпечених сімей.