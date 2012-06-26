Прикарпаття: в дитячій лікарні відкрили відділення онкогематології

Сьогодні в Івано-Франківській обласній клінічній дитячій лікарні відкрили онкогематологічне відділення.

Як повідомили УНІАН в Управлінні охорони здоров`я Івано-Франківської облдержадміністрації, нове приміщення відділення освятив священик.

В церемонії відкриття взяли участь голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк і голова обласної ради Олександр Сич.

За словами головного лікаря обласної дитячої лікарні Радислава Котурбаша, на сьогодні у новому відділенні мають можливість лікуватись одночасно 25 дітей.

Довідка УНІАН. Івано-Франківська область була єдиною в Україні, де не було дитячого онкологічного відділення. Онкохворі діти лікувались в обласній дитячій клінічній лікарні у відділенні гематології. Відтепер 200 прикарпатських дітей, які перебувають на медичному обліку із онкологічними хворобами крові, зможуть отримувати вчасну кваліфіковану лікарську допомогу з дотриманням усіх сучасних вимог.