У Чернівцях скажена хатня кішка покусала свого господаря

У Чернівцях зафіксовано випадок сказу домашньої тварини.

Як повідомили УНІАН в Чернівецькій облСЕС, на небезпечну для життя недугу захворіла домашня кішка. Ще 21 червня господарі помітили невластиву поведінку тварини, яка стала шипіти на власницю під час годівлі. 23 червня господарі вирішили звернутися до ветеринарів, проте по дорозі до лікарні тварина встигла вкусити власника. Вночі з 23 на 24 червня хвора кішка загинула, після чого в обласній лабораторії ветеринарної медицини на основі лабораторних висновків було підтверджено її діагноз – сказ. Господар тварини нині проходить відповідне лікування.

За даними Чернівецької міської санепідемстанції, з початку року у Чернівцях було щеплено від сказу понад 4100 тварин. Водночас, за цей же період епідеміологи зареєстрували 349 випадків покусів мешканців тваринами, з них у 256 випадках тварини були безпритульними.