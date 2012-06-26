Вбивці Оксани Макар змінюють свої свідчення і не визнають провини

Сьогодні в Центральному районному суді Миколаєва, де слухається справа Оксани Макар, завершено допит другого підсудного - Максима Присяжнюка, який кардинально змінив свої свідчення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в перерві закритого судового засідання повідомив журналістам Микола Катеринчук - адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької.

За словами М.Катеринчука, М.Присяжнюк кардинально змінив свої свідчення порівняно з тими, які він давав під час слідства. Так, відзначив адвокат, зараз М.Присяжнюк стверджує, що не він приніс мотузок, щоб задушити О.Макар, а вони разом з Євгеном Краснощоком вийшли на балкон, і той сам узяв мотузок.

Своєї провини у вбивстві дівчини М.Присяжнюк не визнає. Свої попередні свідчення пояснює тим, що тоді, відразу після злочину, він був у шоковому стані й не розумів, що говорить. Тепер же, через три місяці, він все пригадав і говорить так, як було насправді.

Кажучи про мотиви вбивства, М.Катеринчук сказав, що вони у всіх учасників злочину були різні. Але, за його словами, намір убити О.Макар виник у компанії тоді, коли Артем Погосян вийшов зі спальні на кухню і розповів приятелям, що Оксана погрожує заявити на них у міліцію. Тоді у злочинців і виник задум позбутися потерпілої й приховати сліди скоєного, відзначив адвокат.

Після перерви в засіданні суд почав заслуховувати третього підсудного у справі – Є.Краснощока.

Наступне слухання у справі, як повідомив М.Катеринчук, відбудеться у вівторок, 3 липня. На ньому планується завершити допит Є.Краснощока, заслухати свідчення Т.Суровицької.

Наступні засідання мають бути відкритими, припускає захисник.

Як повідомлялося, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. Близько трьох тижнів медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.