У райвідділі міліції Донецька побили трьох жінок

Прокуратура Київського району м. Донецька розпочала дослідчу перевірку за заявою про побиття трьох жінок у Київському райвідділі міліції.

Як повідомили в прес-службі прокуратури м. Донецька, матеріали з відомостями про побиття мешканок Донецька Альохіної, Рідної і Ларіної в райвідділі міліції до прокуратури надійшли з підрозділу внутрішньої безпеки обласної міліції. Також підставою для проведення прокуратурою перевірки стали повідомлення про цей факт у засобах масової інформації. «Зазначимо, що заяви про здійснення злочину безпосередньо до прокуратури не надходили», - сказали в прокуратурі.

У прес-службі акцентували, що в рамках перевірки буде проведено ряд опитувань, витребувано і вивчено документи, які підтверджують наявність тілесних ушкоджень, перевірено законність всіх дій правоохоронц