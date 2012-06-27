Головлікар вимагав від медсестри хабар $500 за відпустку

На Хмельниччині у хабарництві викрито головного лікаря однієї з центральних районних лікарень, депутата районної ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, керівник медичного закладу вимагав та одержав від медсестри хабар у 500 доларів за зміну графіка виходу на роботу та надання відпустки за власний рахунок.

Прокурор Хмельницької області порушив кримінальну справу щодо головного лікаря за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.