У 88-річної жінки вилучили майже дві тисячі кущів коноплі

У Шевченківському районі Харківської області під час проведення операції «Мак-2012» на подвір’ї самотньої 88-річної пенсіонерки правоохоронці виявили та вилучили 1735 кущів коноплі.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Окрім коноплі, працівники міліції знайшли в будинку пенсіонерки шприц із рідиною коричневого кольору (за результатами експертизи у шприці містилися звичайні ліки). Жінка до цього жодного разу не притягувалася ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 за ст. 310 (незаконний посів або незаконне вирощування снодійного маку чи конопель у кількості п`ятисот і більше рослин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У цей час працівники міліції встановлюють особу, яка може бути причетна до незаконного посіву нарковмісної рослини.