Вінниччина: поблизу села Пиляви знайшли бочки з хімічною речовиною

Поблизу села Пилява Тиврівського району Вінницької області знайдено нічийні бочки з хімічною речовиною.

Про це повідомляє прес-служба теруправління МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 25 червня о 23:40 на пункт пожежної частини селища міського типу Тиврів надійшло повідомлення про виявлення місцевими жителями біля села Пилява Тиврівського району п’яти 200-літрових бочок з невідомою хімічною речовиною.

В місткостях з рідиною, за попередніми даними, знаходяться непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин.

Обставини, за яких бочки опинилися неподалік села біля водойми встановлюють правоохоронці. Небезпечну знахідку охороняє міліція.

Планується проведення аналізу ґрунту. Після чого на позачерговому засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення щодо подальшої долі знайдених хімречовин.