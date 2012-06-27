На Харківщині від удару блискавки загинув чоловік

У Харківській області від удару блискавки загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, трагічний випадок стався у Печенізькому районі.

На луках на відстані близько 2 км від села Новокомсомольське було знайдено тіло чоловіка, 1963 року народження, в якого під час дощу влучила блискавка.