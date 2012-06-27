На Харківщині від удару блискавки загинув чоловік
14:44, 27 червня 2012Новини регіонів
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1963 року народження
У Харківській області від удару блискавки загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, трагічний випадок стався у Печенізькому районі.
На луках на відстані близько 2 км від села Новокомсомольське було знайдено тіло чоловіка, 1963 року народження, в якого під час дощу влучила блискавка.
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