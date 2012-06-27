У Харкові дерево розбило газопровід

У Харкові під час учорашньої грози був пошкоджений газопровід низького тиску.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПАТ «Харківміськгаз» з посиланням на начальника Центрального оперативного диспетчерського управління підприємства Людмилу Дзешульську, прорив газопроводу стався на вулиці Жовтневої революції внаслідок падіння дерева.

За її даними, оперативна бригада прибула на місце події протягом 20 хвилин після сигналу про аварію.

Л.Дзешульська зазначила, що на сьогодні Управління газового господарства Жовтневого району Харкова проводить на пошкодженій ділянці відновні роботи. Газопровід відключений, чотири будинки поки що без газопостачання. «До кінця сьогоднішнього дня трубу замінять, і газ включать», - запевнила вона.

За інформацією Центрального оперативного диспетчерського управління ПАТ «Харківміськгаз», унаслідок аварії на газопроводі ніхто не постраждав.

Газівники також не підтверджують факту аварії на газопроводі по вулиці Краснооктябрській, про яку повідомили ряд місцевих ЗМІ.

У той же час заступник Харківського міського голови Олександр Кравцов повідомив журналістам, що аварія на газопроводі низького тиску по вулиці Жовтневої революції сталася унаслідок падіння великої тополі на газову трубу, розташовану вздовж огорожі приватного домоволодіння.

За його даними, внаслідок падіння тополі була травмована жінка, котра в цей момент ішла тротуаром.