Херсонщина: від удару блискавки на рибзаводі загинув чоловік

У Херсонській області від удару блискавки на рибзаводі загинув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, у вівторок о 18.00 у Голопристанський райвідділ МНС надійшло повідомлення від чергового місцевого райвідділу УМВС, що в районі державного підприємства «Херсонський виробничий експериментальний завод з розведення молодняка частикових риб» загинув від удару блискавки 43-річний чоловік, який проживав у Голій Пристані.

На місце події виїжджала оперативна група Глопристанського райвідділу УМВС. Проводиться розслідування.

При цьому в повідомленні не указується, яке відношення загиблий мав до підприємства, на території якого він загинув.