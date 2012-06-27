Підприємець поставляв сиротам спред замість масла

У Херсонській області підприємець декілька років поставляв до соціальних установ неякісне масло.

Як повідомили УНІАН у Секторі зі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, приватний підприємець з Нової Каховки упродовж 2009 - 2012 рр. ставав переможцем 24 конкурсних торгів, і заробив близько 6 млн грн. Жертвами недобросовісного бізнесу сталі сироти, діти, хворі на туберкульоз, учні шкіл, пацієнти геріатричних пансіонатів і районних лікарень, психічно хворі.

Фахівці облСЕС встановили, що масло не відповідає вимогам ГОСТ, оскільки на 95% складається з рослинних жирів (пальмове масло), і є спредом.

За інформацією начальника УМВС у Херсонській області, генерал-майора міліції Валерія Литвина, підприємець увійшов у злочинну змови з секретарем тендерної комісії відділу освіти Бериславської райдержадміністрації, що забезпечило йому постійні перемоги у тендерах. При цьому бізнесмен для створення видимості конкуренції на торгах зареєстрував на родичів і підставних осіб 9 фірм, які також брали участь у тендерах на постачання продуктів. На даний момент встановлено 7 учасників злочинної схеми.

Слідчий відділ Бериславського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство) і ч. 2 ст. 358 (підробка документів, печатки, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печатки, штампів). Стосовно підприємця і його спільниці з тендерного комітету Бериславської РДА обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.