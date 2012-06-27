Навколо Хмельницької АЕС немає радіаційного забруднення довкілля

Генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко спроствує чутки про радіаційне забруднення довкілля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в інформаційному центрі відокремленого підрозділу ХАЕС, про це М.Панащенко заявив під час прес-туру для журналістів.

За його словами, впродовж 25 років експлуатації атомної станції змін радіаційного стану навколо Хмельницької АЕС практично не відбулося.

“Аерозольні викиди, що утворені у процесі експлуатації і дозволені законодавством, не становлять жодної загрози населенню, адже їхні величини надзвичайно малі – середньодобовий об’єм інертних радіоактивних газів у 588 разів нижчий допустимого рівня, довгоживучих радіонуклідів – у 20 тисяч разів, йоду – у 16 тисяч разів менший”, - повідомив М.Панащенко.

Що стосується 39-кілометрової зони спостереження ХАЕС, то моніторинг довкілля проводить незалежна автоматизована система контролю радіаційної обстановки за допомогою 15 постійних постів, які оновлюють інформацію кожні дві хвилини. До прикладу, спеціалісти санітарно-епідеміологічних станцій міст Славута, Шепетівка, Ізяслав Хмельницької області здійснили виміри радіаційного фону в цьому регіоні. Гама-фон місцевості коливався від 10 до 12 мкР/г, що не перевищує природних фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація Хмельницької АЕС нещодавно звернулася до Управління СБУ в області з проханням притягти до відповідальності організаторів неправдивих публікацій про вибух і пожежу, які нібито сталися на АЕС. У зверненні наголошується, що окремі газетні та Інтернет-публікації, поряд з недостовірною текстовою інформацією, містять фото- та відеоматеріали, запозичені з офіційного сайту станції, й використані у спотвореному вигляді з негативною метою. Прикладом є, зокрема, сфальсифікований відеомонтаж вибуху на ХАЕС, розміщений в одній із соціальних мереж.