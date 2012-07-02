У Києві відбувся фестиваль з рибної ловлі серед інвалідів

У Києві в суботу відбувся четвертий щорічний фестиваль з рибної ловлі з поплавковою вудкою серед людей з обмеженими можливостями «Острів надії». Привітати його учасників завітав і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, позмагатися у рибальській майстерності в рамках змагання мали нагоду всі охочі, незалежно від віку та стану здоров’я.

«Я переконаний, що подібні заходи потрібні суспільству, адже дають можливість людям з особливими потребами відчувати себе повноцінними членами спільноти», - сказав О.Попов.

За традицією, організатором Чемпіонату виступила всеукраїнська організація «Союз організацій інвалідів України» на базі центру соціальної реабілітації людей з обмеженими можливостями «Острів надії», що розташований на Жуковому острові.

Загалом, учасниками фестивалю стали 14 киян. Наймолодшому з них всього 14 років, найстаршому – 78. Ці люди прикуті до інвалідного візка, однак фізичні обмеження не заважають їм бути вправними та активними риболовами, зазначили в прес-службі мерії.