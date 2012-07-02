Дівчат із Сум продавали у сексуальне рабство до Туреччини
11:15, 02 липня 2012Новини регіонів
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Злочинців арештовано
У місті Суми в результаті реалізації оперативної інформації затримано чотирьох місцевих жителів віком від 50 до 25 років, усі без постійного місця роботи.
Як повідомили УНІАН У Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зазначені особи впродовж двох років вивезли до Республіки Туреччина сім жительок Сумської області для сексуальної експлуатації.
Потерпілих повернуто на батьківщину.
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