У Тернополі за хабар затримали заступника головлікаря

У Тернополі під час одержання хабара затримали заступника головного лікаря медоб’єднання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ громадських зв’язків обласного управління міліції, впродовж травня-червня міліціонери задокументували десять фактів вимагання та отримання лікарем неправомірної винагороди від жителів області. Затримали медика після того, як він вчергове тримав 500 грн від жителя району, пообіцявши не перешкоджати останньому в призначенні інвалідності.

Проти заступника головного лікаря з питань експертизи тимчасової непрацездатності районного територіального медичного об’єднання порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимагання такої вигоди).