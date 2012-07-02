У Донецьку за період Євро-2012 було госпіталізовано 7 іноземців

У Донецьку за весь період проведення в місті фінального туру Чемпіонату Європи з футболу (з 8 по 28 червня) в лікарні було госпіталізовано 7 іноземних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

Він зазначив, що на 28 червня в лікувальних установах міста залишалися 2 іноземці - громадянин Англії, якого госпіталізували з алергічною реакцією в міськлікарню №1 і житель Росії, постраждалий в ДТП. За словами мера, 28 червня англійця вже мали були виписати.

О. Лук’янченко також повідомив, що 27 червня, в день півфінального матчу між збірними Іспанії та Португалії до медиків з незначними скаргами звернулося 108 осіб.

За весь період проведення в Донецьку Чемпіонату летальних випадків серед уболівальників Євро-2012, як серед іноземних громадян, так і українців, зафіксовано не було. О.Лук’янченко зауважив, що на різних об`єктах Євро (на стадіоні, в кемпінг-парку, в офіційній фан-зоні УЄФА) постійно чергували 13 бригад швидкої медичної допомоги.

Керівник міста нагадав, що на матчах фінальної частини чемпіонату в Донецьку побувало близько 300 тис. уболівальників.