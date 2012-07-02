Біля Алушти у море унесло людей, що плавали на надувних матрацах

Співробітники МНС повернули 28 червня на берег у Криму шістьох відпочиваючих, яких сильний вітер відніс на надувних матрацах і човнах у море, повідомила прес-служба кримського управління рятувального відомства.

Так, двоє чоловіків із Кривого Рогу опинилися на надувному човні за 2 кілометри від суші, матрац жінки й чоловіка з казахської Алмати віднесло в море на 1,5 кілометра, жінка й чоловік з російського міста Санкт-Петербург, які також плавали на матраці, попросили про допомогу, знаходячись за кілометр від берега.

Всі "мандрівники" відпочивали в районі Алушти.

Рятувальники підібрали віднесених вітром і на човнах відвезли на берег. Медична допомога врятованим не знадобилася.