Біля Алушти у море унесло людей, що плавали на надувних матрацах
11:45, 02 липня 2012Новини регіонів
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Врятували працівники МНС
Співробітники МНС повернули 28 червня на берег у Криму шістьох відпочиваючих, яких сильний вітер відніс на надувних матрацах і човнах у море, повідомила прес-служба кримського управління рятувального відомства.
Так, двоє чоловіків із Кривого Рогу опинилися на надувному човні за 2 кілометри від суші, матрац жінки й чоловіка з казахської Алмати віднесло в море на 1,5 кілометра, жінка й чоловік з російського міста Санкт-Петербург, які також плавали на матраці, попросили про допомогу, знаходячись за кілометр від берега.
Всі "мандрівники" відпочивали в районі Алушти.
Рятувальники підібрали віднесених вітром і на човнах відвезли на берег. Медична допомога врятованим не знадобилася.
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