У Тернополі протестували проти гомосексуалізму

У Тернополі відбувся марш протесту проти гомосексуалізму та ювенальної юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, захід організували учора активісти ГО «Молодь за здорове життя» та Комітету зі збереження християнської спадщини «Покров Богородиці». Спочатку вони зібралися на бул. Д. Галицького, щоб пройти ходою головними вулицями Тернополя. Однак начальник міліції громадської безпеки обласного управління міліції Василь Облещук повідомив, що напередодні з ініціативи міської ради Адміністративний суд заборонив їм влаштовувати організований захід. Відтак, провівши імпровізований мітинг на бул. Д. Галицького, члени громадських організацій погодилися не розгортати своїх плакатів, а просто пройти пішою ходою тротуарами.

З національними прапорами та табличками «Гидота не пройде!» та «Захистимо сім’ю!» вони пройшли проспектом С. Бандери, центральною вул. Руською, а далі рушили до обладміністрації, де біля пам’ятника С. Бандері завершили ходу молитвою. Під час маршу учасники ходи скандували «Стоп гомосексуалізму!», «Гендеру – стоп!», «Ювенальній юстиції – стоп!».

«Ми влаштували свою акцію заради збереження християнських цінностей, оскільки іде наступ на українську сім’ю і традиції через впровадження ювенальної юстиції. Нам на державному рівні нав’язують толерантність до різних сексуальних збочень. Але це призведе до розтління молоді, після чого люди взагалі відійдуть від християнства. Наша акція протесту спрямована на те, щоб привернути увагу до цієї проблеми», – сказав один з організаторів заходу, активіст ГО «Молодь за здорове життя» Отап Блищак.