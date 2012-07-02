Повінь в Індії забрала життя 30 людей

Щонайменше 27 людей загинули через потужну повінь, що охопила північний схід Індії, близько 900 тисяч людей опинилися в зоні лиха, повідомляє РІА «Новости».

Безперервні мусонні дощі викликали в цьому районі останніми днями селеві потоки й потужний розлив річки Брахмапутра. Найбільш важке становище склалося в штаті Ассам, де повінь уже зачепила 21 округ із 27, ще в двох округах вода в Брахмапутрі піднялася до загрозливого рівня.

За оцінками місцевої влади, повінь уже стала найпотужнішою в цьому регіоні з 2004 року.

Допомогу місцевій владі надає армія, яка допомагає облаштовувати тимчасові табори для розміщення біженців. Вертольоти ВПС використовуються для евакуації постраждалих. Крім того, в рятувальній операції задіяно понад 60 моточовнів і катерів.

Прем`єр-міністр Індії Манмохан Сінгх заявив, що центральна влада надасть всю можливу допомогу постраждалим від стихії районам.