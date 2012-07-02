У Криму позашляховик упав зі скелі, загинув 33-річний чоловік

У Криму позашляховик упав зі скелі, в результаті події загинув водій - житель Київської області.

Інцидент стався у неділю в Чорноморському районі півострова, повідомила прес-служба Кримського управління МНС.

За попередньою версією, 33-річний чоловік не зафіксував в потрібному положенні ручку коробки перемикання передач автомобіля "Кіа Соренто", машина впала з висоти вісім метрів, "приземлившись" на дах, водій від отриманих травм помер на місці події.

Напередодні ввечері рятувальники на моторному човні оглянули місце трагедії, знайшовши автомобіль. Сьогодні вони проводять роботи з підняття тіла загиблого.