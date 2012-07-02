Одещина: із держвласності вивели частину дитячого санаторію

Начальник райвідділу Держкомзему в Одеській області незаконно вивів із державної власності ділянку землі площею 4,2 га, що належала дитячому оздоровчому комплексу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України в Одеській області, чиновник узгодив фіктивну технічну документацію із землеустрою території дитячого санаторію, внаслідок чого державі завдано шкоди на 5,3 млн. грн.

Транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 (зловживання владою або службовим становищем і службовий підлог) Кримінального кодексу України.