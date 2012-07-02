Одещина: із держвласності вивели частину дитячого санаторію
12:18, 02 липня 2012Новини регіонів
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Чи відповість чиновник?
Начальник райвідділу Держкомзему в Одеській області незаконно вивів із державної власності ділянку землі площею 4,2 га, що належала дитячому оздоровчому комплексу.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України в Одеській області, чиновник узгодив фіктивну технічну документацію із землеустрою території дитячого санаторію, внаслідок чого державі завдано шкоди на 5,3 млн. грн.
Транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 (зловживання владою або службовим становищем і службовий підлог) Кримінального кодексу України.
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