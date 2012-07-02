У Харківській області протягом тижня потонуло 11 осіб

На Харківщині за останній тиждень на водоймах виявлено 11 тіл загиблих людей.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області.

За інформацією прес-служби, останній трагічний випадок стався 1 липня у Харкові на пляжі Журавлівського водосховища. Там було знайдено тіло невідомого чоловіка, віком приблизно 25 років. Проводяться заходи щодо з’ясування обставин його загибелі.

З початку пляжного сезону у Харківській області потонула 31 особа, повідомили у прес-службі.