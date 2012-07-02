У Харківській області протягом тижня потонуло 11 осіб
14:13, 02 липня 2012Новини регіонів
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Повідомляють у МНС
На Харківщині за останній тиждень на водоймах виявлено 11 тіл загиблих людей.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області.
За інформацією прес-служби, останній трагічний випадок стався 1 липня у Харкові на пляжі Журавлівського водосховища. Там було знайдено тіло невідомого чоловіка, віком приблизно 25 років. Проводяться заходи щодо з’ясування обставин його загибелі.
З початку пляжного сезону у Харківській області потонула 31 особа, повідомили у прес-службі.
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