Двоє ув’язнених Ольшанської колонії - у реанімації

Двоє ув’язнених Ольшанської колонії, які отруїлися, перебувають в реанімації Миколаївської міської лікарні швидкої допомоги.

Про це УНІАН повідомив головний лікар лікарні Олександр Дем’янов.

За його словами, ці двоє постраждалих поступили до лікарні зі значними порушеннями зору, але зараз у одного з них спостерігається позитивна динаміка - він вже розрізняє силуети і може рахувати пальці на руках.

О.Дем’янов також відзначив, що в токсикологічному відділенні лікарні перебувають ще троє ув’язнених, які отруїлися. Їхній стан - середній тяжкості, ближче до задовільного.

Головлікар лікарні швидкої допомоги повідомив, що у зв`язку з отруєнням ув’язнених колонії сьогодні на 14.00 призначено брифінг в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в Ольшанській виправній колонії Миколаївської області № 53 кілька засуджених, виведених у виробничу зону для виготовлення меблів, випили технічну рідину для обробки деревини. Цього ж дня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я троє засуджених звернулися до медико-санітарної частини установи. Вони з попереднім діагнозом «гостре харчове отруєння» були терміново направлені до Миколаївської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Наступного дня до цієї ж лікарні були направлені ще 8 засуджених. Із числа направлених на обстеження і лікування троє засуджених вже повернулися до колонії, п`ятеро залишаються в лікарні, троє чоловіків 1 липня померли.