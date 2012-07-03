Зіткнулися три машини: 5 дітей - у лікарнях, одна загинула

У ДТП у Вінницькій області загинуло троє людей.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 3 год. 50 хв. 3 липня біля с. Озеро Немирівського району Вінницької області на автошляху Тернопіль-Кіровоград внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів загинуло 3 особи, в тому числі дитина (2009 р.н.), та 7 осіб, в тому числі 5 дітей (2000–2006 р.н.), з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Вінницькій області.