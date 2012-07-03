Зіткнулися три машини: 5 дітей - у лікарнях, одна загинула
08:59, 03 липня 2012Новини регіонів
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ДТП на Вінниччині
У ДТП у Вінницькій області загинуло троє людей.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 3 год. 50 хв. 3 липня біля с. Озеро Немирівського району Вінницької області на автошляху Тернопіль-Кіровоград внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів загинуло 3 особи, в тому числі дитина (2009 р.н.), та 7 осіб, в тому числі 5 дітей (2000–2006 р.н.), з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Вінницькій області.
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