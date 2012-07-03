Повітря Одеси отруює мешканців міста

Фахівці Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради передали до Одеської міжрайонної природоохоронної прокуратури для належного реагування протоколи вимірів, що свідчать про сильне забруднення атмосферного повітря на вулицях міста.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації мерії, зокрема, «на вулиці Хуторській екологами встановлено перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) вуглеводнів (у 8 разів) і сірководню (у 2 рази). На розі вулиць Добровольського і Паустовського також зафіксовано перевищення ГДК по сумі вуглеводнів у 2,5-3 рази».

Інструментальні виміри проводилися в 36-ти точках на межі санітарно-захисної зони підприємств нафтогазового комплексу Суворовського району Одеси з 1 квітня по 26 червня пересувною муніципальною лабораторією. Відібрано 216 проб і проведено виміри концентрацій по 8 інгредієнтам: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки й сумі вуглеводнів. Всього виконано 1 тис. 728 визначень забруднюючих речовин, інформують екологи.

В управлінні повідомляють, що на різкий неприємний запах скаржаться також одесити, які живуть на вулицях Ізвестковій, Ольгієвській, Бадаєва, Краснослобідській, Торговій та інших.