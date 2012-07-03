Алчевськ залишився без води

Алчевськ Луганської області, у зв`язку з плановим ремонтом, сьогодні залишився без водопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», компанія сьогодні проводить ремонтні роботи на водоводі діаметром 800 мм.

За словами директора Алчевського водоканалу Сергія Томашевського, ремонт розпочався о 8.00, завершити його планують о 24.00. «Луганськвода» проводить ремонтні роботи за селищем Карпати і в самому Алчевську.

С.Томашевський також зазначив, що Алчевський водоканал скористається моментом і теж сьогодні займеться ремонтами, ревізією засува, зокрема засува у бік гуртожитків Донбаського технічного університету.

Напередодні керівництво Алчевського водоканалу звернулося до жителів міста з проханням запастися необхідною кількістю води.