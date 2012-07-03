У Сімферополі 9 міліціонерів засуджено за насильство

Залізничний райсуд Сімферополя призначив командиру взводу та восьми інспекторам батальйону патрульної служби при міськуправлінні міліції покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5,5 років за незаконні затримання громадян, застосування насильства, відбирання грошей та фальсифікацію матеріалів про адміністративні правопорушення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, водночас суд звільнив трьох правоохоронців від покарання з іспитовим строком.

Кримінальну справу було порушено у квітні 2011 року. Тоді за підозрою у застосуванні насильства до громадянина було затримано заступника командира взводу БПС і чотирьох інспекторів підрозділу. У ході розслідування було встановлено причетність цих та інших працівників міліції до більш як 10 епізодів злочинних дій.

Усі 9 міліціонерів позбавлені спеціального звання та права протягом трьох років обіймати посади у правоохоронних органах.

Прокуратура вивчає вирок на відповідність закону.