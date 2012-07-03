Запоріжжя: діти провалилися у каналізаційний колодязь

У Запорізькій області двоє дітей провалилися в каналізаційний колодязь і були завалені уламками його залізобетонної кришки.

Як повідомили УНІАН в управлінні МНС у Запорізькій області, пригода сталася в місті Дніпрорудний Василівського району 2 липня вдень.

«За попередніми даними, мама, вийшовши з двома синами на прогулянку, відвернулася й не побачила, що хлопчики стрибають на кришці каналізаційного колодязя. Обернулася, лише почувши крики хлопчиків, які провалилися» , - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, у жінки був настільки сильний шок, що викликати «швидку» довелося свідкам пригоди.

«Медики прибули на виклик, спустилися в колодязь й зробили дітям, які зазнали численних забоїв і переломів, уколи, проте звільнити їх з-під уламків і підняти на поверхню не змогли. По лінії «103» надійшов виклик до МНС, співробітники якого звільнили дітей і підняли з п`ятиметрової глибини», - зазначили в МНС.

Постраждалих братів 2003 і 2004 р. н. госпіталізовано. В одного з них - відкритий перелом стегна, закритий перелом гомілки й численні забої, у другого – перелом гомілки й численні забої.