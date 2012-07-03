У Києві працівники фармзаводу торгували трамадолом

Прокуратурою міста Києва погоджено порушення столичною міліцією кримінальної справи стосовно чотирьох працівників одного із фармацевтичних підприємств столиці, які упродовж квітня-травня поточного року незаконно збували пігулки з вмістом наркотичної речовини «трамадол».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою).

Усіх зловмисників заарештовано.

На даний час досудовим слідством встановлюються інші епізоди злочинної діяльності організованої групи.